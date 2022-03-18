Російські агресори зруйнували понад пів тисячі соціальних закладів, – "Харківський трибунал"

За три тижні з початку повноцінної війни Росії проти України російська армія зруйнувала понад пів тисячі соціальних об'єктів на території України.

Про ці дані йдеться на сайті "Харківський трибунал – Нюрнберг 2022", де збираються факти злочинів путінської армії проти народу України.

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Зокрема, за даними "Нюрнберг 2022", з 24 лютого по 17 березня 2022 року через російські обстріли та бомбові удари зруйновано 117 лікарень та 5 пологових будинків. Пошкоджено або повністю розтрощено 400 шкіл та дитячих садочків.

Постраждало 28 храмів, більшість з яких – УПЦ Московського патріархату.

Як повідомлялося, міжнародний волонтерський проєкт kharkivtribunal.org фіксує та розповсюджує на весь світ інформацію про факти злочинів російської армії проти мирного населення України. Мета проєкту – підготувати базу для міжнародного військового трибуналу над військовими злочинцями Путіна.

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