Російські авіаудари в центр Бишова: що відомо про поранених та загиблих

Поліцейські Київщини допомагають жителям обстріляного ворожою авіацією Бишова. Серед місцевих є загиблі та травмовані.

Відомо, що протягом тижня село Бишів у Фастівському районі зазнало двох авіаударів. Їх завдали в центр мирного села.

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Через це загинув 32-річний місцевий житель, а його 55-річний батько травмований.

"Авіація окупантів вщент знищила місцевий будинок культури, житловий будинок, пошкодила дитсадок, школу, сільську раду, аптеку, магазини та кафе. Дивом вціліло погруддя Тараса Шевченка у самому серці Бишова", – повідомили в поліції.

Дивіться світлини наслідків обстрілів:

Допис Поліції Київської області

Поліцейські Київщини допомагають жителям обстріляного ворожою авіацією Бишова

Протягом тижня село Бишів у Фастівському районі зазнало двох авіаударів. Ворог скинув бомби на центр мирного села. В результаті загинув 32-річний місцевий житель, його 55-річний батько травмований.

В координації з місцевою самообороною, поліцейські долучилися до допомоги місцевим жителям.

Авіація окупантів вщент знищила місцевий будинок культури, житловий будинок, пошкодила дитсадок, школу, сільську раду, аптеку, магазини та кафе.

Дивом вціліло погруддя Тараса Шевченка у самому серці Бишова. Борімося - поборемо!

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