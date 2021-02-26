Російські дипломати їхали з КНДР на саморобній дрезині: фото, відео

Вісім російських дипломатів з сім'ями не могли виїхати з Північної Кореї звичайним шляхом. Все тому, що пасажирське сполучення з Росією перервали через пандемію коронавірусу.

Що відомо про незвичну подорож дипломатів

Росіяни добиралися до прикордонного району громадським транспортом.

Читайте також Китайський суд зобов'язав чоловіка заплатити дружині за хатню роботу: набігла чимала сума

Спершу вони 32 години їхали на поїзді, далі 2 години – автобусом до кордону. Щоб добратися до пункту пропуску дипломатам довелося перетинати річку Туманна на несамохідній дрезині по залізничному мосту.

Для цього треба завчасно виготовити візок, поставити його на рейки, розмістити на ньому речі, посадити дітей – і в дорогу,

– розповіли у міністерстві.

Серед дипломатів був лише один чоловік – третій секретар посольства Владислав Сорокін. Йому довелося штовхати навантажений валізами візок понад кілометр.

До речі, наймолодшій мандрівниці було лише 3 роки.

Представники російського МЗС зустріли дипломатів на прикордонній станції Хасан. Після цього політиків і членів їх сімей автобусом відвезли в аеропорт. Росіяни повернулися додому 25 лютого.

Російські дипломати верталися додому на саморобній дрезині: відео