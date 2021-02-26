Восемь российских дипломатов с семьями не могли выехать из Северной Кореи обычным путем. Все потому, что пассажирское сообщение с Россией прервали из-за пандемии коронавируса.

Что известно о необычном путешествии дипломатов

Россияне добирались до пограничного района общественным транспортом.

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Сперва они 32 часа ехали на поезде, далее 2 часа – автобусом до границы. Чтобы добраться до пункта пропуска, дипломатам пришлось пересекать реку Туманная на несамоходной дрезине по железнодорожному мосту.

Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, посадить детей – и в дорогу,

– рассказали в министерстве.

Среди дипломатов был лишь один мужчина – третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Ему пришлось толкать груженную чемоданами тележку более километра.

Кстати, самой молодой путешественнице было всего 3 года.

Представители российского МИДа встретили дипломатов на пограничной станции Хасан. После этого политиков и членов их семей автобусом отвезли в аэропорт. Россияне вернулись домой 25 февраля.

Российские дипломаты возвращались домой на самодельной дрезине: видео