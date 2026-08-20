У Польщі затримали російського агента, який хотів вбити представника української оборонки

Польські спецслужби 5 серпня затримали українця, завербованого російськими спецслужбами. Він намагався здійснити замах на представника української оборонної промисловості на Київщині.

Після замаху зловмисник втік з України. Про це повідомило RVF24.

Що відомо про інцидент?

За даними слідства, 63-річний Сергій П. намагався здійснити замах у місті Ірпінь Київської області. Він планував вбивство, виконуючи завдання російських спецслужб.

Зловмисник підклав під автомобіль своєї жертви саморобний вибуховий пристрій, який мав здетонувати дистанційно за допомогою мобільного телефона. На щастя, бомба не спрацювала, завдяки чому фахівець української оборонки залишився неушкодженим.

Після того як план російського агента провалився, він втік з України та спробував заховатися на території Польщі. Проте його затримали спецслужби сусідньої держави.

Затриманому вже висунули офіційні звинувачення у замаху на вбивство з використанням незаконної вибухівки. За рішенням польського суду, зловмисника відправили під варту на три місяці.

Зазначимо, що це вже не перший випадок затримки російських агентів на території Польщі. Через 2 дні, 7 серпня, спецслужби заарештували завербованого країною-агресоркою чоловіка, який хотів здійснити у Варшаві вбивство особи з американсько-українським громадянством. Запобігти замовному вбивству вдалося в останню мить завдяки спільній операції правоохоронців Польщі та розвідки Сполучених Штатів.

Після інциденту, польський прем'єр Дональд Туск нагадав про гібридну війну, яку Кремль веде проти Заходу через його підтримку України. Політик попередив, що Москва й надалі намагатиметься знищити своїх ворогів у будь-якій країні світу.