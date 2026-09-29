Головнокомандувач НАТО закликав засудити російські диверсії та посилити допомогу Україні

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав європейські країни публічно викривати причетність Москви до гібридних атак. На його думку, відкрите покладання відповідальності збільшить ціну диверсій для Кремля.

Також військовий закликав посилити допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на виступ генерала під час засідання комітету Європейського парламенту.

Що сказав командувач НАТО в Європі?

Останніми місяцями в Європі фіксують різке зростання кількості кібератак, диверсій та провокацій із безпілотниками. Серед останніх резонансних інцидентів очільник сил Альянсу відзначив атаку дронів у німецькому Лейпцигу та російський удар по потягу в Україні поблизу польського кордону.

Генерал заявив, що дестабілізаційні дії Кремля спрямовані на розхитування єдності західних союзників та спробу підірвати їхню готовність надавати військову допомогу Києву. Військовий закликав засуджувати російські провокації.

Публічне покладання відповідальності дасть державам-спонсорам зрозуміти, що ми знаємо, що саме вони роблять, і це збільшить для них ціну таких дій,

– наголосив Гринкевич.

Він додав, що коли ворожі спецслужби усвідомлять неефективність власних мереж, їм доведеться коригувати свої плани, що створює реальний стримувальний ефект. Військовий сказав, що російські дії в Європі спрямовані на те, щоб зламати волю союзників щодо продовження підтримки Києва.

Окремо головнокомандувач звернув увагу на перші успіхи спеціальної місії НАТО під назвою Eastern Sentry, яку запустили 11 вересня за участю військових із Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини.

З моменту впровадження місії Eastern Sentry росіяни стали набагато обережнішими, щоб уникати перетину кордону за допомогою дронів у країнах Балтії або в Польщі,

– зазначив командувач НАТО в Європі.

Нагадаємо, раніше генерал Алексус Гринкевич зазначив, що Альянс посилив обмін розвідданими у відповідь на хвилю диверсій. Також військовий наголосив, що НАТО має достатньо сил для захисту кожного сантиметра своєї території.

Також президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність рішучої реакції НАТО на систематичні порушення повітряного простору Альянсу з боку Росії. Політик підкреслив, що дії союзників сприймаються Москвою як слабкість, тому країнам НАТО доведеться збивати ворожі літаки та безпілотники.