СБУ затримала агента ГРУ за підготовку терактів у Харкові

Служба безпеки України запобігла серії терактів у Харкові та затримала агента воєнної розвідки Росії. Ворог доставляв вибухівку дронами, а фігурант маскував бомби під автозапчастини.

Зловмисник може отримати довічне ув'язнення. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про зловмисника?

Контррозвідка затримала поблизу Харкова агента російської воєнної розвідки. Чоловік облаштовував схрони з саморобними бомбами, які ворог переправляв через кордон безпілотниками типу "Молнія".

Для передачі вибухівки російські куратори застосовували дрони, які перетинали кордон і доставляли небезпечний вантаж у визначені точки. Агент забирав ці посилки та мав намір замаскувати один вибуховий пристрій під автомобільний акумулятор, а інший – під автомобільну шину з колісним диском.

Після створення схованок фігурант планував надіслати їхні координати кураторам із ГРУ. Безпосередні виконавці терактів мали дістати замасковані бомби з тайників і встановити їх на запланованих локаціях підривів у Харкові.

Вибуховий пристрій / Фото СБУ

Співробітники спецслужби задокументували діяльність зловмисника та затримали його на гарячому під час облаштування чергового схрону. За даними слідства, завербований виявився місцевим безробітнім, який потрапив у поле зору ворога через власні прокремлівські дописи у чатах телеграм-каналів.

Спочатку завербований агент збирав відомості про розташування українських військових, по яких окупанти готували ракетні та авіаційні удари. Згодом підозрюваному доручили зустріти російський дрон із компонентами для вибухових пристроїв.

Під час обшуку його машини вилучили понад 4 кілограми вибухівки, 3 електродетонатори та готову саморобну бомбу, заховану в корпусі акумулятора. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Агенту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що днями СБУ викрила російського агента, який хотів підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ у Рівному.Тоді завербований студент заклав саморобну бомбу під пасажирський транспорт і встановив приховану камеру в пакет з-під соку, щоб стежити за посадкою бійців.