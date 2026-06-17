Скутер та побачення: як російський агент намагався вбити українського військового

Служба безпеки України затримала агента ГРУ Росії. Він намагався підірвати військового Нацгвардії завдяки вибухівці, закладеній у транспортний засіб.

Деталями злочину СБУ поділилась у власних соцмережах.

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Що відомо про російського агента?

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки у червні 2025 року викрили агента російської розвідки під час підготовки теракту в Києві. Розслідування встановило, що завербованим виявився помічник шеф-кухаря місцевого ресторану. Він готував підрив воїна Національної гвардії України.

Для виконання завдання агент придбав скутер та заклав у нього саморобну вибухівку. Він залишив транспорт в одному з дворів у Дніпровському районі столиці. Після цього російські спецслужбісти виманили військового на місце запланованого теракту під приводом побачення з дівчиною із чату знайомств.

Коли чоловік прибув на "місце зустрічі", росіяни від імені "дівчини" надіслали йому повідомлення, щоб він взяв зі скутера ключі нібито від її квартири. Військового врятувало те, що не побачивши у замку запалювання ключів, він швидко зреагував та відійшов від замінованого транспортного засобу.

Проте після невдалого замаху агент не припинив своєї діяльності, а отримав нове завдання. Він мав приїхати до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до вчинення підпалів на півночі України.

СБУ затримала зловмисника одразу після спроби знищити автомобіль Сил оборони. Під час обшуку в нього знайшли компоненти до саморобного вибухового пристрою та телефон із доказами роботи на ГРУ (генерального управління розвідки).

Зловмиснику висунули підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, про терористичний акт. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 7,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як СБУ виявляє російських агентів

Служба безпеки провела успішну операцію із затримки ще одного агента ГРУ на Закарпатті. Чоловік шпигував за оборонними заводами та збирав інформацію про працівників підприємства.

Також СБУ викрила агента російської воєнної розвідки на Донеччині. Він передавав координати для обстрілів Краматорська та підпалював бронетехніку українських військових.