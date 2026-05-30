ФСБ обіцяла "евакуацію" до Росії: СБУ викрила зрадника, який наводив ворожі удари по Харківщині

Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента в Харківській області. Він допомагав ворогу коригувати удари по позиціях ЗСУ.

За скоєне йому загрожує довічне. Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про російського агента на Харківщині?

Контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальника російських ударів на Харківщині. Зловмисник допомагав ворогу завдавати ракетно-бомбових та дронових атак по прифронтових районах.

Фігурант був завербований російською ФСБ. Ворожі спецслужби обіцяли зловмиснику "евакуацію" до країни-агресора у випадку успішного виконання агентурного завдання.

Завербований ворогом виявився місцевим різноробочим. Російські спецслужби встановили з ним контакт, коли побачили його публічні прокремлівські коментарі в чатах телеграм-каналів. Агент пройшов інструктаж від куратора з ФСБ, де йому розповіли про способи збору розвідданих та методів конспірації.

Слідство встановило, що коригувальник пересувався громадським транспортом, або пішки, щоб відстежити пункти дислокації Сил оборони, по яких ворог планував завдати удари. Проте "евакуація" йому світить хіба що до СІЗО.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала агента, до того як він передав російським спецслужбам підсумковий звіт із координатами потенційних цілей. Під час обшуків у будинку затриманого знайшли смартфон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, про державну зраду під час воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Як СБУ виявляє російських агентів

Схожий випадок трапився у Нікополі, на Дніпропетровщині. СБУ затримала агента ФСБ, який наводив удари по місту "Градами" та FPV-дронами. Чоловік також був завербований через соцмережі та отримував оплату від російських спецслужб за збирання розвідувальної інформації про українські оборонні позиції.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який допомагав Росії проводити повітряні атаки по Києву та Донецькій області. Ним виявився охоронець одного зі столичних ЗВО. Чоловік був завербований через сестру, яка мешкає на території Росії.

Також СБУ вдалось затримати 33-річного чоловіка, який реєстрував термінали Старлінк на користь Росії за 100 доларів за кожен. Підозрюваний планував підключити 20 терміналів для країни-агресорки.