Маскувався під пенсіонера: СБУ затримала коригувальника російських ударів по Запоріжжю

У Запоріжжі СБУ затримала російського агента, який передавав координати для ударів. Для конспірації він маскувався під літнього чоловіка.

Про деталі операції по затримці зрадника, Служба безпеки України.

Що відомо про навідника?

СБУ повідомила про затримку ще одного агента ФСБ. Зрадник, щоб не викликати підозр вирішив забезпечити собі оригінальну конспірацію – намагався замаскуватися під людину похилого віку. Він відростив бороду, намагався сутулитись і носив відповідний одяг.

45-річний місцевий мешканець коригував російські атаки Запоріжжю. Він активно шукав координати українських підрозділів, що перебували в місті й передавав їх агресору.

Росія завербувала злодія через Телеграм-канал. Йому пообіцяли "легкі гроші" в обмін на інформацію для коригування ударів по місту.

Що загрожує навіднику?

Працівники СБУ затримали зрадника у його будинку та знайшли там беззаперечні докази. Після своїх розвідувальних вилазок зловмисник готував для куратора з ФСБ текстові повідомлення з описом місцевості та координатами цілей. Під час обшуку в затриманого знайшли смартфон та планшет із доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про держзраду під час воєнного стану.Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ також повідомила про додаткові заходи, які мають покращити безпеку українських підрозділів.

Що відомо про боротьбу з російськими агентами?

Нещодавно СБУ затримала агента ФСБ в Одесі. Місцевий таксист, під час поїздок до клієнтів та повертаючись після виконаного замовлення, фотографував потенційні цілі російських атак.

Також, у Львові взяли під варту підлітка, який знімав та поширював фото військових літаків. За даними слідства, він передавав ці матеріали військовому Росії та отримував за це гроші.

За даними 24 Каналу, з 2021 року кількість щорічно зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами диверсій зросла майже у 13 разів. Лише за 2025 рік суди винесли вироки 17 особам за підпали об'єктів залізниці, автомобілів військових та інших, з 233 зареєстрованих кримінальних проваджень. З них семеро – неповнолітні.