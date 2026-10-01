Російські ДРГ активізувалися на кордоні з Україною: де фіксують спроби прориву

Російські диверсанти останнім часом активніше намагаються проникнути на територію України через північний кордон. Сили оборони фіксують такі випадки одразу у двох областях.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Де активізувалися російські ДРГ?

Протягом останніх кількох тижнів російські диверсійно-розвідувальні групи активізувалися на прикордонні Сумської та Чернігівської областей. За словами Демченка, найбільше спроб проникнення російських диверсантів фіксують на Сумщині. Водночас кілька таких випадків за останні тижні зафіксували й на Чернігівщині.

За останні кілька тижнів дещо активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. В першу чергу це стосується Сумської області. Й кілька випадків спроб заходу російських ДРГ фіксувалися й у межах Чернігівщини,

– розповів речник ДПСУ.

Він зазначив, що українські захисники залучають протидиверсійні резерви та використовують технічні засоби, щоб своєчасно виявляти ворожі групи й зривати їхні плани.

Чи можуть росіяни посилити атаки на Сумщині?

Окрім активізації ДРГ, прикордонники помічають збільшення кількості атак російських піхотних груп у Сумській області. Переважно ворог намагається діяти у Шосткинському та Конотопському районах.

Водночас інтенсивність цих атак поки що нижча, ніж на Харківщині.

Демченко не виключає, що російські війська можуть посилити наступальні дії на Сумщині, якщо знайдуть додаткові людські ресурси.

Якщо Росія знайде додаткові ресурси в живій силі, в першу чергу, то варто очікувати, що можуть бути посилені атаки й у межах Сумської області також,

– пояснив він.

Щодо Чернігівщини, то, за словами речника ДПСУ, протягом тривалого часу російські піхотні групи не намагалися заходити на територію області через державний кордон.

Нагадаємо, російські війська використовують диверсійні групи й на Запорізькому напрямку. Зокрема, 19 жовтня спецпризначенці ГУР знешкодили ворожі ДРГ та взяли в полон трьох окупантів.