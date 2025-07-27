Росіяни використовують китайські модеми для наводки дронів в Україні

Російські окупанти застосовують на своїх безпілотниках "Гербера" потужні китайські модеми. Вони допомагають ворогу встановлювати радіозв'язок із дронами на великі відстані.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на експерта з систем радіоелектроніки та зв'язку, консультанта у галузі військових радіотехнологій "Сергія Флеша".

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Що експерт розповів про російські дрони?

Флеш наголосив, що окупанти активно застосовують на БпЛА "Гербера" китайські потужні модеми, які дають змогу встановлювати радіозв'язок із БпЛА на великі відстані. Такі "Гербери" активно ведуть розвідку для "Шахедів".

Він закликав фахівців по темі БпЛА РЕР, як військових, так і цивільних взяти на контроль діапазон 1300 – 1500 мегагерц. Особливо під час тривог. "Ми шукаємо ППРЧ і широкосмугові сигнали шириною 2.5 – 20 мегагерц", – наголосив технічний блогер.

Фахівець з радіотхніки додав зразки сигналів: допис "Флеша"

"Також прошу колег на пеленгаторах звертати увагу на наземні сигнали, які відрізняються за азимутом від БпЛА. Ми шукаємо можливі ретранслятори", – сказав "Флеш".

Нагадаємо, росіяни презентували новий тип дронів, "Герберу", який використали для атак на Київ у 2024 році. Такий безпілотник має ширший спектр завдань, ніж "Шахед". Мова про три функції – ураження цілей, слугування РЕБом і хибною ціллю для ППО.

До слова, на території України вперше виявили безпілотник, що повністю складається з китайських комплектуючих. Така знахідка вказує на поглиблення співпраці між Китаєм і Росією, попри заяви Сі Цзіньпіна, що Пекін не постачає летальну зброю жодній стороні у війні.