Син Валентини Матвієнко роками живе на віллі в Італії та ховає активи в Сан-Марино – попри санкції. Розслідувачі викрили, що Сергій Матвієнко користується схемами для приховування майна та обходу обмежень.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на італійську газету Linkiesta. Син голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко, Сергій Матвієнко, роками мешкає на розкішній віллі в італійському місті Пезаро на узбережжі Адріатичного моря.

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Родина Матвієнко обходить санкції через офшори та італійську нерухомість

Як з'ясувало італійське видання, він також перевів більшість своїх активів у Сан-Марино, користуючись непрозорістю місцевої банківської системи для обходу міжнародних санкцій.

Хоча Сергій Матвієнко має італійський податковий номер, жодної економічної діяльності в країні він не веде. Цей статус, за даними журналістів, потрібен йому винятково для збереження доступу до місцевих банків. З допомогою великої групи юристів і консультантів він створив формально легальну, але складну і непрозору систему для збереження статків.

Віллу у Пезаро, де Сергій мешкає з дружиною Юлією, ще у 2009 році придбала його мати Валентина Матвієнко. Згодом нерухомість переоформили на італійський фонд Dominanta, який не провадить ніякої реальної діяльності, а використовується винятково для володіння майном.

За даними Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, сім’я володіє триповерховим будинком площею понад 770 квадратних метрів та землею на 26 гектарів. Вартість маєтку оцінюють у 10 мільйонів євро.

Журналісти зазначають, що провінція Пезаро-і-Урбіно стала одним із центрів складної мережі підставних компаній і фондів, за допомогою яких родина Матвієнко уникає санкцій. Сам Сергій перебуває під обмеженнями США, Канади та Японії, а Валентина Матвієнко – ще й під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Нової Зеландії та України.

На скандальну публікацію вже відреагував сенатор Італії Іван Скалфаротто. Він назвав ситуацію "нестерпною" та пообіцяв звернутись до керівництва МВС і МЗС із вимогою пояснень, як підсанкційна російська еліта досі користується привілеями на території Італії.

До слова, наприкінці червня Валентина Матвієнко очолила делегацію Росії на конференції Міжпарламентського союзу у Швейцарії, що викликало обурення МЗС України. У Києві заявили, що Матвієнко несе особисту відповідальність за агресію проти України та підтримку злочинів російської армії.