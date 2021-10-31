"Російські фейки – справжнє жахіття": посольство США весело привітало українців з Геловіном

У Геловін, 31 жовтня, працівники посольство США у Києві весело привітали українців. Вони одяглися у тематичні костюми та висміяли російську пропаганду.

Короткий відеоролик вони розмістили на сторінці посольства у фейсбуці.

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У відео показують типовий ранок працівників посольства: люди приходять на роботу, п'ють каву, спілкуються з колегами. Щоправда, кожен з них одягнений у тематичні костюми. Головний герой відео – чоловік у костюмі орла.

Він заходить у будівлю посольства, вітається зі своїми колегами у костюмах відьми та космонавта. Бере каву у милої пані з ножем "у голові". Далі йде у кабінет чоловіка, який одягнувся у костюм моторошного чудовиська. "Орел" передає йому звіт про російську дезінформацію.

О, жахіття,

– сказало "чудовисько".

Відеоролик підписали так: "Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Геловіну!".

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