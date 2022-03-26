Російські хакери намагаються атакувати супутникові термінали Starlink в Україні
26 березня 2022 , 07:44Читать новость на русском
Джерело:твітер Ілона Маска
За даними ЗМІ, російські хакери намагалися атакувати українські системи зв'язку. Ілон Маск заявив, що атакували і супутникові термінали Starlink, які він передав Україні.
За словами Ілона Маска, російські атаки не оминули і супутникові термінали Starlink. Однак їх усіх відбили.
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Росіяни намагаються будь-якими способами позбавити українців зв'язку, щоб унеможливити доступ до інформації. Загарбники атакують телевежі, а хакери намагаються зламати мережеві системи.
Однак, як зауважив Ілон Маск, зламати Starlink їм не вдається.
Starlink, принаймні, поки що чинив опір усім спробам злому та глушіння,
– заявив Маск.
Як це було – Ілон Маск передав Україні термінали Starlink: дивіться відео