Російські хакери намагаються атакувати супутникові термінали Starlink в Україні

За даними ЗМІ, російські хакери намагалися атакувати українські системи зв'язку. Ілон Маск заявив, що атакували і супутникові термінали Starlink, які він передав Україні.

За словами Ілона Маска, російські атаки не оминули і супутникові термінали Starlink. Однак їх усіх відбили.

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Росіяни намагаються будь-якими способами позбавити українців зв'язку, щоб унеможливити доступ до інформації. Загарбники атакують телевежі, а хакери намагаються зламати мережеві системи.

Однак, як зауважив Ілон Маск, зламати Starlink їм не вдається.

Starlink, принаймні, поки що чинив опір усім спробам злому та глушіння,

– заявив Маск.

Як це було – Ілон Маск передав Україні термінали Starlink: дивіться відео