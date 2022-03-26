Російські катери намагалися підійти до узбережжя Одещини та висадити диверсантів
26 березня 2022 , 12:45Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
Катери Росії намагалися підійти до узбережжя Одещини та висадити диверсійно-розвідувальні групи.
Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
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Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи ППО Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою,
– сказав Назаров.
Ворог отримав гідну відсіч, тому ситуація станом на ранок 26 березня стабільна та контрольована.
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