Російські командири погрожують "штрафникам" кинути їх на позиції Третьої штурмової, – Білецький

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький назвав міфом думку про надзвичайну мотивацію російських військових. За його словами, росіяни йдуть вперед, бо знають, що в разі відмови гарантовано будуть вбиті власними командирами.

Про це він розповів в інтерв'ю в інтерв'ю "Українській правді", повідомляє 24 Канал.

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"На нашому фронті вони прямо погрожують, що кинуть на штурм позицій Третьої штурмової. Це у них такий штрафбат – там, де ти точно помреш… У будь-якої людини є позитивна і негативна мотивація. Позитивна мотивація – це зарплата, орден, любов до батьківщини, захист дому або корпоративна етика професійного військового. Негативна мотивація – це тюрма, розстріл, побиття, каліцтво і так далі. У них активна негативна мотивація", – розповів комбриг Третьої штурмової.

Інтерв'ю з Андрієм Білецьким: дивіться відео

На його думку, також дається взнаки мобілізація ворогом найнижчого соціального контингенту. Депутати Держдуми Росії відкрито називають російських солдатів сміттям. З огляду на психологію, вони й самі себе такими вважають і не цінують навіть власного життя. Цим же комбриг і пояснює їхнє ставлення до українських цивільних та військовополонених.

Я думаю, що навіть не з жорстокістю до нас пов'язані постійні розстріли наших військовополонених. Вони (росіяни – 24 Канал) і до свого життя ставляться по-іншому, цінність людського життя для них нижча… На це справді дивно дивитися, наприклад, через розвідувальний дрон, коли вони йдуть кілометр по "килиму", в прямому сенсі слова, з попередніх двохсотих... А для них це окей, така команда,

– сказав комбриг Третьої штурмової.

Тож російські самогубні штурми – це точно не ознака високої персональної мотивації чи боєздатності. На думку Білецького, вміти ходити умирати – це національна російська традиція, і якби окупантам зараз протистояли українські піхотинці зразка 2022 року, це була б "історія в одні ворота".

"У нас вистачало дурачків, які розповідали, як легко воювати з росіянами. Я маю з ними справу на полі бою з 2014 року. Я в жодному випадку не хочу недооцінювати противника. Але і переоцінювати його також небезпечно", – вважає Білецький.