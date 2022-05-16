Російські контрактники ненавидять Путіна та просять родичів не вірити владі

Перекинуті в Україну путінські ординці перебувають у настільки пригніченому стані, що відчувають виключно страх та тотальну недовіру до командування і російської влади. Вони зрозуміли, що власна держава обманюватиме їх на кожному кроці.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські військові з'ясували, що командування міноборони Росії вигадало нову схему їх обдурення. Для того, аби військові не могли відмовитися від участі у бойових діях, генерали російської армії віддали наказ фактично тиснути на родичів контрактників.

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Всередині травня російські військовослужбовці, що зараз перебувають на Донбасі, почали з подивом дізнаватися від рідних про те, що держава перерахувала їм на зарплатні картки набагато менше грошей, аніж це передбачено контрактом.

Обіцяли збільшувати виплати, але навпаки зменшили їх

Загарбникам стало відомо про те, що Росія вчергове "кинула" їх на зарплати, від своїх колег, які користуються системою СМС-сповіщення про надходження коштів на банківські рахунки. Оскільки здебільшого військові Росії залишили картки вдома, вони одразу почали дзвонити дружинам та матерям з проханням перевірити, яка сума надійшла їм за участь у війні за квітень.

З'ясувалося, що у міноборони знову недоплатили солдатам приблизно третину від того, що мали. Офіційне пояснення подібного обману від командування полягає в тому, що "за документами підрозділи виводили у Росію на відпочинок".

Оскільки якось вплинути на подібне зрізання зарплат з передової росіяни не можуть, вони просять рідних писати листи у міністерство оборони у сподіванні на те, що вищі посадовці якимось чином побояться масових скарг.

Насправді ж, звісно, жоден із посадовців відомства вплинути на ситуацію ніяк не зможе, адже обманювати своїх – типова тактика Росії. Крім того, чиновникам, які отримують величезні зарплати, сидячі у Москві, немає діла до звичайних солдатів, що гинуть на передовій.

Саме це деякі росіяни і розуміють, через що обіцяють "розібратися з кожним тиловим пацюком" у випадку свого повернення. Особовий склад армії мародерів непокоїть те, що вони вимушені тижнями ризикувати життям, голодувати та йти у бій менш ніж за тисячу доларів на місяць, хоча ще нещодавно їм обіцяли значно збільшити доплати. Постійні обмани, участь непідготовлених підрозділів у війні, а також відсутність справної техніки вкрай пригнічують російських солдатів, які між собою кажуть про те, що вони почали ненавидіти Путіна.

Просять слати посильних від міноборони "на**й"

Крім того, до російських рядових-контрактників та офіцерів нижньої ланки дійшли чутки про те, що командування збирається продовжити їм "добровільне перебування" у зоні бойових дій. Для цього до родичів військових почали масово приїжджати представники з військових частин з проханням підписати певні документи.

Рідних контрактників обманом змушують розписуватися у продовженні терміну дії контрактів та у згоді в участі у бойових діях. Формально родичі військових мають право підписувати подібну документацію за контрактників, тому окупанти просять рідних "слати нах**й всіх посильних", а також взагалі не вірити владі. Також велика кількість незадоволених ординців скаржиться на те, що їх вже давно обіцяли відправити додому хоча б на короткий відпочинок, але офіцерам на стан свого війська глибоко наплювати.

Російське командування намагається отримувати важелі тиску на "Ваньок", аби ті не могли відмовлятися від участі у боях та не думали про розривання контрактів.