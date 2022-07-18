Від гріха подалі: російські кораблі відійшли від берегів Криму до Новоросійська

росіяни відвели свої кораблі з берегів Криму до Новоросійська. Очевидно, справи в окупантів кепські.

Окупанти утримували свій флот у морі біля Севастополя. Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій 18 липня.

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Боїтеся – правильно робите

росіян від гріха подалі перебазували частину свого дірявого флоту з Севастополя до новоросійська. Боїтеся – правильно робите,

– мовиться в повідомленні.



росіяни перебазували свій флот із Севастополя до Новоросійська / Фото Управління стратегічних комунікацій

ЗСУ зупинили кілька штурмів ворога на Донбасі

Українські військові продовжують тримати оборону й відбивати наступ окупантів. За ніч 18 липня окупанти намагалися атакувати три напрямки Донбасу, але все марно.

ЗСУ зупинили штурм ворога в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки. Мовиться про Донецький напрямок.

Така ж доля спіткала росіян на Бахмутському напрямку. Ворог штурмував район Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, але безрезультатно. Українські військові зупинили їх і ті змушені були відійти.

На Авдіївському та Курахівському напрямках усі окупанти намагались атакувати Кам'янку, Новомихайлівку та Вугледар. ЗСУ не лише відкинули їх, а й частково ліквідували.

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