Росіян, які виїхали за межі країни і висловлюються проти диктатури Путіна, визнають зрадниками. Аби повернутися додому, їх примусять публічно каятися.

За інформацією російських ЗМІ, таку думку висловив російський політик Дмитро Медведєв. За його словами, "зрадників, які ненавидять Росію, слід розглядати як ворогів суспільства", передає 24 канал.

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Які ще обмеження чекають на російських лібералів

Посіпака Путіна наголосив, що таких людей слід відрізати від джерел доходу і не пускати до країни до кінця їхніх днів.

За ними, зазначив Медведєв, міцно має закріпитися ця ухвала, "нехай навіть жодних адміністративних чи кримінальних справ стосовно цих громадян ніхто не порушував".

Аморальну ситуацію, коли зрадники, які бажають своїй країні поразки, паралельно заробляють на Росії, потрібно припинити раз і назавжди,

– наголосив він.

Але противники політики Росії мають шанс "очистити свою репутацію". Медведєв запевнив, якщо російські ліберали публічно покаяться, то зможуть повернутися на Батьківщину.

Заступник голови Радбезу зазначив також, що росіяни за кордоном розпалюють ворожнечу всередині країни. Адже вони називають "біосміттям" інших громадян Росії, які підтримують війну в Україні.

"Повернення таких осіб додому може відбутися лише у разі попередньо зробленого недвозначного публічного каяття, а у відповідних випадках – лише через амністію чи помилування", – сказав Медведєв.

Хоча, як додав політик, росіянам краще не варто повертатися з-за кордону. Ймовірно, він і сам розуміє, що в Росії їх чекає жалюгідне життя, адже по-іншому там бути і не може.

Зашквари Медведєва: коротко