Російські літаки кожні 10 – 15 хвилин скидають нові авіабомби на Маріуполь

Російські військові літаки продовжують бомбардувати Маріуполь. Там кожні 10 – 15 хвилин падає нова бомба, націлена на мирне населення.

Як наслідок, продовжує руйнуватися все, що є в місті – від будинків до лікарень. Про це повідомили в місцевому осередку полку "Азов".

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Також не припиняються обстріли

Дані розвідки Пентагону свідчать, що російська авіація протягом кожного дня здійснює приблизно 200 авіаційних вильотів на територію України. Із них понад 100 припадає саме на Маріуполь. Тому місто невпинно бомблять.

Протягом місяця щодня. Літаки поперемінно літають над містом, скидаючи бомби. Окрім цього, постійні атаки з артилерії, танків, систем залпового вогню. Кораблі обстрілюють Маріуполь! Тільки уявіть, скільки смертей приносить кожен ворожий удар,

– написали бійці "Азову".

Вони додали, що Маріуполь є містом, яке найбільше потребує систем ППО. Проте зазначили, що передусім це для припинення геноциду місцевих мешканців.

Адже основним завданням українських захисників міста є захист громадян. Проте зараз це практично неможливо, бо саме їх і вдень, і вночі продовжують бомбардувати.

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