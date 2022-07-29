Біля гирла Дунаю на вибуховому пристрої підірвалось мале судно

На ріці Дунай 28 липня підірвалося мале гідрографічне судно. На щастя, внаслідок інциденту людських жертв не було.

За інформацією оперативного командування "Південь", судно підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. Цілком ймовірно, це могла бути одна з російських мін, які окупанти порозкидали у Чорному морі.

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Мале судно могло підірватися на міні

В ОК "Південь" зазначили, що 28 липня в районі гирла Бистре, яке з'єднує Дунай з Чорним морем, підірвалося мале гідрографічне судно. Внаслідок цього воно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії.

Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна. Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає,

– зазначили захисники.

За інформацією USM, судно "Шляховик" могло підірватися саме на міні. Воно належить Держгідрографії.

Ступінь пошкоджень, які отримало судно внаслідок підриву, встановлять експерти. Наразі "Шляховик" стоїть на хвилерізі на вході в Бистре зі сторони Чорного моря. На місці працюють рятувальники.

Після звільнення острова Зміїний Україна змогла відкрити судноплавство гирлом Бистре. Так, 10 липня вдалося розблокувати шлях до українських Дунайських портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ.

Дивіться фото, які пошкодження отримало судно / Фото USM

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