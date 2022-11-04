Перелякані "мобіки" з Томської області два тижні ховаються в лісі під Луганськом

Російські мобілізовані відмовляються воювати. "Мобіки" з Томської області вже два тижні ховаються у лісах Луганщини.

Повернутися до частини вони не можуть, оскільки їм загрожує кримінальна справа про дезертирство через те, оскільки вони втекли з зони бойових дій.

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Родичі "мобіків" скаржаться на командування ЗС Росії

Про це розповіла мати одного з мобілізованих. За словами росіянки, її сина призвали 26 вересня. Йому обіцяли тримісячну підготовку у військовій частині в Омську, але натомість його та інших "мобіків" відвезли до Єкатеринбурга.

Там їм видали форму, а 29 вересня відправили до прикордонної частини в Ростовській області. Через тиждень їх відправили до Луганської області. У ЗМІ зазначають, в обох частинах призовників називали "м'ясом".

На Луганщині мобілізовані потрапили під мінометний обстріл, тому вони відступили. Мати російського загарбника також додала, що в окупантів серйозні проблеми з технікою. "Автомати одні були, але що вони з ними проти танків підуть?", – каже вона.

Російські загарбники відступили до лісу. Востаннє вони востаннє вони виходили на зв'язок 17 жовтня. Родичі "мобіків" звернулися за допомогою до Держдуми. Вони попросили "дати мобілізованим нормальне командування" та відправити їх на навчання. На що їм відповіли: "офіцери відмовляються працювати з дезертирами".

Росіяни продовжують отримувати повістки

28 вересня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну про завершення так званої "часткової мобілізації". Мовляв, набрали необхідну кількість – 300 тисяч осіб.

Однак росіяни продовжують отримувати повістки. У Кремлі готуються до того, щоб знову відправляти чоловіків на війну. Російські видання передбачають, що після новорічних свят у Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації.

У Росії вже почали готуватися до масових протестів. Українська розвідка повідомила, що у Владивостоці місцеві не задоволені "частковою мобілізацією". Також українські спецслужби запевняють, що переважна частина місцевого населення не підтримує вторгнення Росії в Україну та мобілізаційних заходів на території краю. Причинами є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами країни-агресорки в ході бойових дій.

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