Эта хунта не так давно захватила власть в стране и вполне обоснованно опасается, что в Мали найдутся желающие занять ее место. А значит, нужно как-то крутиться, выдумывать способы остаться при своем.

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Самым логичным решением было бы договориться с Евросоюзом – в Мали присутствует многотысячный контингент европейских военнослужащих и военных инструкторов, принимающих участие в боевых действиях против местных повстанцев и джихадистов.

Российские чиновники выдают себя

На беду для узурпаторов, европейцы – ребята довольно принципиальные и не собираются отвлекаться от войны на защиту правительства, которое, вообще-то, никто никогда не выбирал.

Однако на каждую принципиальную страну найдется страна показательно беспринципная. И название этой беспринципной страны – Россия. Кремль вообще редко упускает возможность подмахнуть какому-нибудь очередному тирану и людоеду. Его обитатели просто обожают таких, как Башар Асад, Муаммар Каддафи и Александр Лукашенко.

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Если они еще и деньги дают – то друзья вдвойне. А малийцы дают, и немалые, по меркам страны, выживающей за счет иностранной помощи. Российским палачам, а вернее, их хозяевам, ведь самим наемникам достанутся крохи с хозяйского стола – будут платить по 10 с лишним миллионов в месяц.

Российские чиновники в очередной раз выдают себя с потрохами этим союзничеством с новыми преступными дружками. Москва открытым текстом признает, что самозваные малийские власти ведут переговоры с некоей российской частной военной компанией.

Власть России попирает свои законы

Российские же законы запрещают само существование таких компаний – и их организаторы, и их вербовщики, и, тем более, бойцы таких компаний – чистой воды уголовники. Ведь их действия подпадают под статью "Наменичество" из уголовного кодекса, по которой можно загреметь за решетку аж на 15 лет.



В Кремле делают то, что может принести прибыль Путину и его окружению / Фото с сайта Кремля

Вот так устроена российская власть – она сама пишет законы и сама же их попирает, для того, чтобы оставаться властью. Это безымянному россиянину откуда-нибудь из Астрахани или Сыктывкара могут вкатать 5 лет каторги за украденный с голодухи батон. Вхожим же в Кремль новым боярам позволено воровать эшелонами, вооружать целые армии и использовать эти армии для ведениях подлый войн, пыток и грабежа.

Главное – чтобы все это приносило прибыль хозяевам новых бояр – Путину и его ближайшему окружению. Они давно уже поняли, что власть – это самый простой и действенный способ обогатиться и обогатиться сказочно.

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Все эти бывшие заведующие клубами и мелкие чекистские клерки, вершиной мечтаний которых когда-то был чехословацкий мебельный гарнитур, теперь воруют миллиардами и не брезгуют ничем, что может принести даже самую копеечную по их меркам прибыль.

Распилить на металлолом очередной завод на захваченном Донбассе? Да нет проблем. Организовать поставки оружия бандитам, захватившим власть в Мьянме и воюющим против собственного народа? Без вопросов. За деньги отправить отморозков-головорезов защищать каких-то бандитов, провозгласивших себя властью в Мали? С дорогой душой.

Присутствие России в Мали грозит дестабилизацией

Как и везде, куда Россия лезет со своими наемниками и "ихтамнетами", в Мали ее присутствие грозит очень серьезной дестабилизацией и без того не самой простой обстановки.

Правительства европейских стран, чьи контингенты присутствуют в Мали, уже заявили, что намерены отозвать своих военных, если хунта договориться о приеме российских наемников. Сил этих наемников точно не хватит на то, чтобы удерживать длинную линию фронта и противостоять туарегским сепаратистам, местной "Аль-Каиде" и куче других групп, воюющих буквально со всеми.

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Если европейцы уйдут, Мали рискует полностью погрузиться в хаос, стать одной большой горячей точкой. С небольшим, удерживаемым на штыках наемников, островком относительной стабильности в столице.

Однако малийскую хунту, как и хунту российскую, вообще мало интересует благополучие собственных граждан. Поэтому они почти гарантированно променяют европейских военных на российских уголовников.