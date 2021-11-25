Російські найманці за добу 748 разів порушлили "тишу" та не пропустили два патрулі ОБСЄ

Місія ОБСЄ зафіксувала 748 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу, 23 листопада. Проросійські бойовики також не пропустили два патрулі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Російські найманці влаштовували вибухи. Окрім того, вони патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ двічі не пропустили на блокпосту біля Горлівки.

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ОБСЄ зафіксувала 748 порушень "тиші"

На Донеччині Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 376 порушень режиму припинення вогню, зокрема 230 вибухів:

більшість з них трапились в районах на північ від Широкиного;

на західно-південний захід від Світлодарська;

на західно-північний захід від Горлівки;

на захід від Ясинуватої.

Окрім того, члени патруля місії чули 8 вибухів невизначеного походження на північний захід від Маринівки, оцінених як навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки,

– мовиться у звіті.

На Луганщині місія зафіксувала 372 порушення режиму припинення вогню, зокрема 230 вибухів (2 розриви боєприпасів і 228 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень сталися в районах біля ділянки розведення в районі Золотого, що у 60 кілометрах на захід від Луганська.

Проросійські бойовики двічі не пустили Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ

Згідно зі звітом, два патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проросійські найманці не пропустили на блокпосту біля Горлівки. Зокрема відомо, що 24 листопада:

О 10:39 патруль місії з 5 осіб на 2 авто, який прямував із Донецька, прибув на блокпост збройних формувань поблизу Горлівки (що наразі непідконтрольна урядові й орієнтовно за 39 кілометрів на північний схід від Донецька), щоб проїхати до підконтрольних урядові районів;

там два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії, пославшись на "відсутність дозволу" для здійснення перетину;

о 14:54 патруль повернувся в Донецьк;

об 11:40 другий патруль також у складі 5 осіб та на 2 авто, який прямував з Краматорська (підконтрольний урядовій й за 83 кілометри на північ від Донецька), прибув на блокпост збройних формувань, щоб проїхати до непідконтрольних урядові районів аналогічним маршрутом перетину, яким прямував перший патруль;

на блокпості член збройних формувань знову не пропустив патруль місії, пославшись на "необхідність дозволу" від його командира;

о 12:22 патруль залишив блокпост і повернувся в Краматорськ.

В обох випадках місія заздалегідь інформувала збройні формування про здійснення патрулями перетинів відповідно до операційних процедур, пов'язаних із COVID-19,

– повідомили у звіті.

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