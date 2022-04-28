Російські офіцери почали розстрілювати своїх військових, аби змусити їх наступати на Україну

Моральний стан російської армії настільки низький, що офіцери змушені розстрілювати своїх солдат. Все для того, щоб змусити їх наступати на Україну.

Докази цього є у перехопленому листуванні російських окупантів, які оприлюднили співробітники СБУ.

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Росіяни деморалізовані, не допомагають навіть розстріли

Згідно з даними СБУ, командир полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині, скаржиться іншому офіцеру на своїх солдат.

Мої теж стали дуже боятися. Все без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І все марно,

– командир полку окупантів.

У голосових повідомленнях він детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений "новим поповненням".

"Тут усі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10 – 15 людей у найкращому разі. На доукомплектування відправили молодих, приблизно 60 людей. З них половина трусів та панікерів, – розповів він.

Зрештою, зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому.

Окупанти мріють не про перемогу, а про повій

Росіянин заявив, що понад усе мріє повернутися додому, щоб "обійняти дружину та дітей, а потім – до б**дей".

Щоб багато-багато, купа б**дей було, і більше нічого не хочеться,

– резюмував він.

Перехоплене листування російського офіцера: дивіться відео

Що відомо про втрати ворога

Від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого українські бійці ліквідували 22 800 російських окупантів. Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 28 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 22 800 осіб;

танків – 970 одиниць;

бойових броньованих машин – 2389 одиниць;

артилерійських систем – 431 одиниця;

РСЗВ – 151 одиниця;

засобів ППО – 72 одиниці;

літаків – 187 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1688 одиниць;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 215 одиниць;

спеціальної техніки – 31 одиниця;

пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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