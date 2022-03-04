Російські окупанти з боєм зайняли приміщення міської поліції Енергодару

Російські загарбники зайняли приміщення міської поліції Енергодару. Однак взяття будівлі супроводжувалося боєм.

Росіяни продовжують свої загарбницькі дії в Енергодарі. Поки нема деталей щодо травмованих або загиблих під час бою за будівлю поліції.

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Нагадаємо, що вночі окупанти стріляли в сторону Запорізької АЕС, яка розсташована в Енерегодарі. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що такі дії окупантів могли спровокувати серйозну катастрофу.

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