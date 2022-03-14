Російські окупанти в Ізюмі обстріляли приватний мікроавтобус: доля пасажирів невідома

Російські орки продовжують цинічні атаки на мирне населення. Сьогодні в Ізюмі вони обстріляли приватний мікроавтобус.

Максим Стрельник заявив, що в Ізюм проникають диверсанти через зраду деяких місцевих мешканців. Наші захисники активно їм протистоять, однак вони наносять шкоди місту, зокрема обстрілюючи цивільне населення.

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Поки триває операція з ліквідації диверсантів, гуманітарну допомогу до міста не пускають. Так само не вдається провести евакуацію.

Однак обставин обстрілу та про долю пасажирів поки нічого не відомо.



Обстріляний мікроавтобус в Ізюмі / Фото з фейсбука Максима Стрельника

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