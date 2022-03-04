Російські окупанти в Миколаївській області захопили школу та розстріляли її директора

Російські окупанти в Миколаївській області захопили школу. Ворог нещадно вдерся у будівлю школи та розстріляв її директора.

Як написав голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, розстріляли директора школи у селі біля Баштанки.

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"При відході від Баштанки (місто в Миколаївській області) колона заїхала до цього населеного пункту, (окупанти – 24 канал) увірвалися до школи, захопили її, розстріляли директора школи", – поінформував Кім.

Додамо, що за даними Генштабу, на Півдні ворог хоче прорватися до Миколаєва й продовжує наступ на Запоріжжя та Маріуполь.

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