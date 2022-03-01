Російські окупанти не дають зелених коридорів

Російські військові, які тимчасово взяли під контроль окремі українські міста, не дають гуманітарних коридорів для цивільного населення.

Про це заявила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

Важливо Росія обстрілює гуманітарні коридори та колони з жінками та дітьми

У такий спосіб Росія порушує всі міжнародні гуманітарні норми.

Окупанти не дають гуманітарних коридорів. Ми очікували більше реальної підтримки та допомоги від міжнародних гуманітарних структур: Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН, ОБСЄ,

– наголосила Верещук.

Також вона звернулася до цих структур. Україна розуміє, що ці організації переживають за своїх співробітників, але їхній статус дає їм більше безпеки ніж українським структурам.

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