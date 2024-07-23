Окупанти обстріляли Миколаївщину: серед постраждалих – підлітки

Російські окупанти сьогодні, 23 липня, обстріляли Очаків на Миколаївщині. Внаслідок атаки 4 людини отримали поранення, серед них двоє підлітків.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Росіяни завдали артилерійських обстрілів по Очакову о 05:35.

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Постраждали підлітки

За словами очільника ОВА, відомо про 4 постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років.

"Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також пошкоджено багатоквартирний будинок", – написав Кім.

У понеділок, 22 липня, о 21:15 ворог теж завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

До слова, сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.