Російські окупанти обстрілюють меморіали у Харкові: пошкоджено Менору у Дробицькому Яру

З початку війни Росії проти України у Харкові обстріляно російськими окупантами Дробицький Яр – місце масових розстрілів євреїв нацистськими окупаційними військами у 1941—1942 роках.

Наслідки обстрілів меморіалів

Видання зазначає, що Меморіал Слави у Харкові обстріляли 24 березня. Уламки снарядів частково зруйнували постамент та роздробили плити. Внаслідок обстрілів територія біля пам'ятника вкрита ямами, алеєю розкидані уламки снарядів. Через вибухову хвилю, пам'ятник усипаний землею.

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Інший меморіал жертв тоталітаризму, який розташований у П'ятихатках, обстріляли 23 березня. Снаряд потрапив прямо у могильну плиту. Хрест залишився цілим, але могила частково зруйнована. Частина ритуальних табличок з іменами загиблих розкололася і відлетіла. Поруч залишилися снаряди, що не розірвалися.

Також у ході фіксації руйнувань у Харкові виявлено, що московити обстріляли і зруйнували меморіал польських офіцерів, розстріляних у Харкові, а також меморіал жертв тоталітаризму в П'ятихатках. Там побиті меморіальні плити з іменами, обпалені стели, не розірвані снаряди, деякі з яких прилетіли до могили,

– повідомив харків'янин Сергій Петров.

Фото обстріляного Дробицького Яру опублікували очевидці у соцмережах 26 березня. На кадрах видно, що снаряд пошкодив Менору – семисвічник, який, згідно з Біблією, розташовувався у Скинії Зборів під час поневіряння євреїв пустелею, потім – у Єрусалимському храмі.

Окупанти обстріляли Дробицький Яр / Фото із соцмереж

Наслідки обстрілів меморіалів у Харкові: дивитись відео