Російські окупанти підірвали авто Служби порятунку Київщини

Окупанти підірвали Службу порятунку Київщини від пожежної автоцистерни. На щастя, ніхто не загинув.

У Службі повідомили, що це сталося 19 березня. Рятувальники їхали з місця гасіння пожежі до заправки службового автомобіля водою. На дорозі в напрямку села Нові Петрівці пожежне авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої.

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Внаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Зараз наші хлопці перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога. Тримайтеся, хлопці! Ви усі – герої!

– йдеться у повідомленні.

Пожежна машина підірвалась на дорозі / Фото ДСНС України