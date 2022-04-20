Спроба штурму Рубіжного та Сєвєродонецька не вдалася: у ворога втрати і 130 поранених
20 квітня 2022 , 07:18Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники намагалися штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк. Вороги зазнали втрат.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 130 окупантів опинились у шпиталі. Загалом росіяни продовжують свій великий наступ на Донбасі.
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Після спроб в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доставили близько 130 поранених російських окупантів. Точну кількість ще уточнюють,
– кажуть у Генштабі.
Ворог також намагається наступати, маючи на меті просунутися вглиб населеного пункту Попасна. Українські захисники надійно тримають оборону попри ворожі обстріли позицій.
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