Спроба штурму Рубіжного та Сєвєродонецька не вдалася: у ворога втрати і 130 поранених

Російські загарбники намагалися штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк. Вороги зазнали втрат.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 130 окупантів опинились у шпиталі. Загалом росіяни продовжують свій великий наступ на Донбасі.

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Після спроб в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доставили близько 130 поранених російських окупантів. Точну кількість ще уточнюють,

– кажуть у Генштабі.

Ворог також намагається наступати, маючи на меті просунутися вглиб населеного пункту Попасна. Українські захисники надійно тримають оборону попри ворожі обстріли позицій.

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