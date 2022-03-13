Російські окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом: відео пожежі

Російські окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом. Внаслідок снарядів там загорілося приватне підприємство.

Йдеться про фабрику дверей "Папа Карло". В мережі опублікували відео масштабної пожежі.

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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, поруч з фабрикою, де почалася масштабна пожежа, розташована стайня "Ecurie de Paris"

Пожежа у селі Дергачі після авіабомб окупантів:



Додамо, що вороги продовжують обстрілювати Харківщину. Так, вночі ракети влучили в установку комплексної підготовки газу "Шебелинкагазвидобування", що знаходиться поблизу Ізюма. Через вибух спалахнула велика пожежа.

Важливо – У Польщі зняли вибух на Яворівському полігоні: