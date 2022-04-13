Російські окупанти вдарили по інфраструктурі Чуднева та Миргорода
13 квітня 2022 , 09:03Читать новость на русском
Росіяни продовжують свої цинічні удари по інфраструктурних об'єктах в Україні. Постраждала Житомирщина та Полтавщина.
Мовиться про місто Чуднів Житомирської області та МИргород на Полтавщині. Про це повідомляють джерела 24 каналу в ОВА.
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Детальніше про удари росіян
У Житомирській області піздно ввечері 12 квітня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту в місті Чуднів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Деталі з'ясовують.
На Полтавщині ввечері були ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки та інформація щодо постраждалих уточнюють.
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