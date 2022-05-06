Російські окупанти використовують лайфхаки, аби не померти на війні в Україні

Для того, щоб не померти на війні проти України, російські окупанти вигадали лайфхаки та використовують їх. Зокрема, вони псують паливо в танках.

Зіпсувати пальне так, щоб не завівся танк, – легко. Слід просто насипати в нього піску. Про це повідомили в СБУ, посилаючись на перехоплену розмову окупантів. Такими лайфхаками вони охоче діляться між собою.

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Бійці сиплять пісок у паливну систему, у танки, щоб не йти в атаку!

– розповідає російський загарбник.

А якщо вище керівництво наказує наступати пішки, то слід просто послати командира за напрямком корабля.

Я тупі накази не виконую, я відмовляюся просто! Він же, бл**ь, відправляв мене на танки, бл**ь, дебіла шматок. Я на*ер послав просто і все…

– додає окупант.

Його товариш-солдат здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши "ні" у відповідь, замислюється над повторенням "лайфхаку" у власному підрозділі.

Російські окупанти відмовляються знову іти в Україну

Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється вертатися до України. Такий протест вони висловили після того, як потрапили в район відновлення.

Річ у тім, що бригада зазнала значних втрат у війні проти України. Зараз окупанти перебувають поблизу українсько-російського кордону та чекають на виїзд до Росії.

Підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу теж деморалізовані. Вони "мають низький морально-психологічний стан".

За даними Генштабу, в загарбників є суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту. Вони не готові до виконання завдань. Відомо, що зазначені солдати воюють в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області.

Втрати ворога на Донбасі

Минулої доби, 5 травня, захисники Донбасу відбили 11 атак ворога. Про це повідомили в Генштабі. Підрозділи Збройних Сил України знищили:

8 танків;

11 одиниць бойової броньованої техніки;

5 одиниць автомобільної техніки противника.

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