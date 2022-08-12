Критична нестача офіцерів: окупанти призначають курсантів командирами підрозділів

За понад 5 місяців повномасштабної війни захисники України знищили велику кількість російських офіцерів вищої та середньої ланок. Втрати серед окупантів є настільки великими, що кремлю довелося відправляти на війну всі боєздатні підрозділи, а також формувати третій армійський корпус.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, під час формування нових підрозділів путінська орда зіштовхнулася з відсутністю кадрів для підготовки окупантів. Бо всі кваліфіковані інструктори перебувають на війні.

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Крім того, загарбникам банально не було, кого призначати на важливі посади у добровольчих батальйонах, з яких і створили новий армійський корпус.

Командирів не вистачає навіть на фронтах

Ефективні удари з боку України по штабах ворога, нищівна робота артилерії та авіації, а також стратегічні помилки росіян на першому етапі повномасштабного вторгнення призвели до неабиякого ускладнення в керуванні багатьма загарбницькими підрозділами.

Проблема з грамотним управлінням військами подекуди настільки критична, що генерали не можуть передати ті чи інші накази підрозділам безпосередньо під час бою. Офіцери ж середньої ланки іноді банально тікають від своїх підлеглих, а командири на місцях не беруть участь у бойових діях.

Значно посилила подібну проблему також і далекобійна артилерія, через яку росіянам довелося відводити пункти управління подалі від радіуса ураження.

Крім того, ті сержанти, капітани та майори, які отримали поранення та потрапили на територію росії, в будь-який спосіб уникають повернення у зону бойових дій.

Всі ці нюанси значним чином ослаблюють російське військо, що воює з використанням радянської тактики, намагається створити вогняний вал та закидувати позиції ЗСУ "гарматним м'ясом".

Відсутність досвідчених командирів безпосередньо на місцях, нестача офіцерів, які можуть налагодити взаємодію між різними підрозділами, а також поетапне вибивання Україною генералів російські війська почали відчувати ще у квітні 2022 року, але зараз ця проблема стала критичною.

Офіцери відправляють людей на смерть, а самі тікають

У кремлі зрозуміли під час аналізу "роботи" національного батальйону з Тиви, що їм серйозно не вистачає офіцерів. Кілька сотень осіб, які повірили у необхідність взяти до рук зброю та піти знищувати Україну, загинули дуже й дуже швидко виключно через погану підготовку та відсутність адекватного командування.

Оскільки ж загарбникам нема кого призначати на керівні посади майже на всіх рівнях, російські військкомати почали дуже активно працювати та вербувати на контрактну службу навіть курсових офіцерів (випускники прискорених курсів, які не мають військового досвіду).

В якості інструкторів для підготовки особового складу для нових підрозділів ординців виступають курсанти військових училищ, яких нерідко призначають командирами рот та взводів і відправляють на війну разом із "учнями". Такі офіцери, як власне й їхні підлеглі, не здатні приймати адекватних рішень та бездумно відправляють людей на смерть. Самі ж вони здебільшого тікають з поля бою.

Тим не менш, як кажуть в українських спецслужбах, вище командування зберігає глобальну керованість військами, а у росії залишилося чимало сил для того, аби обстрілювати нашу територію, чинити неабиякий опір нашим захисникам та продовжувати цю криваву війну.