Російські окупанти вивезли з Вовчанська підприємство і облаштували там катівню

У Вовчанську бойовики вивезли один із місцевих заводів до Росії. На його місці окупанти облаштували концтабір, де катують людей.

Про злочинні дії росіян повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеефірі. Він заявив, що на місці підприємства окупанти створили тюрму для українців.

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У приміщенні, де донедавна був завод, бойовики облаштували концтабір, де допитують, катують та змушують ставати на бік Росії місцевих мешканців.

У Вовчанську окупанти вивезли один із заводів на територію РФ, а у приміщеннях заводу влаштували певну тюрму, справжній концтабір, де людей піддають певним тортурам, змушують співпрацювати, ставати до лав ЗС РФ,

– сказав Синєгубов.

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