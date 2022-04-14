Російські окупанти вкотре обстріляли Харківщину: поранень зазнали жінки та діти
Джерело:Офіс Генпрокурора
Харківщина продовжує перебувати під обстрілами російських окупантів. Ворог обстрілює цивільне населення, внаслідок чого постраждало декілька дітей і жінок.
В Офісі Генпрокурора повідомили, що розслідують факти обстрілу Харківщини. Йдеться про обстріли, які російські війська вели 13 – 14 квітня.
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Через обстріл поранено двох дітей
Повідомляється, що російські військові 14-го квітня близько 12 години обстріляли село Олександрівка Богодухівського району.
Унаслідок обстрілу поранено жінку та двох дітей віком 9 та 11 років. Також пошкоджено житлові будинки та систему газового опалення.
Наслідки обстрілів окупантів на Харківщині / Офіс Генпрокурора
Окрім того, українські правоохоронці розслідують обстріл Немишлянського району Харкова, який відбувся 13-го квітня.
Обстріли російських воєнних злочинців призвели до поранення двох жінок та чоловіка. Пошкоджено житлові будинки та територію підприємства.
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