Російські окупанти вкотре обстріляли Харківщину: поранень зазнали жінки та діти

Харківщина продовжує перебувати під обстрілами російських окупантів. Ворог обстрілює цивільне населення, внаслідок чого постраждало декілька дітей і жінок.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розслідують факти обстрілу Харківщини. Йдеться про обстріли, які російські війська вели 13 – 14 квітня.

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Через обстріл поранено двох дітей

Повідомляється, що російські військові 14-го квітня близько 12 години обстріляли село Олександрівка Богодухівського району.

Унаслідок обстрілу поранено жінку та двох дітей віком 9 та 11 років. Також пошкоджено житлові будинки та систему газового опалення.

Наслідки обстрілів окупантів на Харківщині / Офіс Генпрокурора

Окрім того, українські правоохоронці розслідують обстріл Немишлянського району Харкова, який відбувся 13-го квітня.

Обстріли російських воєнних злочинців призвели до поранення двох жінок та чоловіка. Пошкоджено житлові будинки та територію підприємства.

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