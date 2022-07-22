Підкуп не діє: окупанти на Херсонщині вщент провалили завдання з паспортизації

Попри поки що повний фізичний контроль з боку росіян над частиною Херсонщини, регіон загарбникам ніяк не підкорюється. Окупанти захоплюють державні установи, змушують закриватися банки, але не здатні переконати людей та змінити їх ставлення до себе.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у путіна сподівалися на те, що жителі Херсонщини не відреагують на захід російських танків настільки агресивно. Коли ж цього не сталося, загарбники вирішили виправити ситуацію за допомогою пропаганди.

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Втім, відключення українських телеканалів та відрізання людей від будь-якої правдивої інформації не призвело до потрібного росіянам ефекту.

Російські паспорти захотіли отримати лише 6 тисяч осіб

За понад 5 місяців вмовлянь, тиску та силових "перевиховань" українців на окупованій Херсонщині росіяни спромоглися добитися лише того, що їх почали більше ненавидіти та боятися.

Звісно, загарбники знайшли певну кількість осіб, які погодилися увійти до "адміністрацій" та раділи приходу окупантів. Однак кількість таких людей є зовсім незначною.

Так, з початку роздачі російських паспортів ніяких черг за книжечками з двоголовою куркою не утворилося. Тоді путінські орки вирішили діяти підкупом – за кожний зданий український документ в обмін на аусвайс почали давати по 10 тисяч рублів.

Лише з цього моменту у деяких окупованих містах почався якийсь потік людей, що захотіли стати "громадянами росії". Втім, ніякого серйозного зрушення не сталося.

За весь час окупації на Херсонщині росіяни зафіксували понад 6 тисяч заяв на отримання російських паспортів.

З урахуванням того, що на захоплених москвою територіях області проживає приблизно 300 тисяч осіб, така цифра є просто вкрай маленькою. Бо у планах путіна було роздати аусвайси щонайменше половині мешканцям Херсонщини до кінця липня. То ж ординці в жодний спосіб не впоралися з завданням, бо великої кількості бажаючих відмовитися від паспорта здорової людини за 10 тисяч рублів не було й не буде.

Можуть заборонити працювати всім, хто не отримав паспорт

Оскільки ж задача з примусової паспортизації на окупованих територіях нікуди не поділася, путінські ординці, цілком ймовірно, підуть тим шляхом, який був впроваджений на Донбасі. ФСБшники розглядають варіант відсторонення від роботи всіх жителів Херсонщини, які не отримали російський паспорт. На початку це може стосуватися медиків, вчителів, комунальників та працівників "адміністрації".

На другому етапі воєнні злочинці можуть анулювати "ліцензію" на роботу всіх приватних підприємців та видавати її лише тим, хто має аусвайс. Паралельно з цим загарбники розглядають варіанти відрізання літніх людей від українських пенсій, але схему цієї дії вони ще не придумали. Якщо окупанти зрозуміють, як лишити пенсіонерів без засобів для існування, вони можуть достатньо швидко перевести всіх на російські пенсії. Звісно ж, за умови отримання паспорта.