Російські окупанти зазнали поразки під Києвом, – Резніков
4 квітня 2022 , 11:55Читать новость на русском
Джерело:Резніков Олексій
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські окупанти зазнали поразки під Києвом.
За його словами, перший бій за столицю українські захисники та захисниці виграли.
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Крім того, Олексій Резніков розповів, що звільнити від ворога змогли ще й Київщину. А також російський окупант відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили та змінити напрямок ударів.
"Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано", – додав Міністр оборони України Олексій Резніков.
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