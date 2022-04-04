Російські окупанти зазнали поразки під Києвом, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські окупанти зазнали поразки під Києвом.

За його словами, перший бій за столицю українські захисники та захисниці виграли.

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Крім того, Олексій Резніков розповів, що звільнити від ворога змогли ще й Київщину. А також російський окупант відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили та змінити напрямок ударів.

"Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано", – додав Міністр оборони України Олексій Резніков.

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