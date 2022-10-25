Для посилення мобілізації: на окупованому Півдні росіяни збирають дані з чоловіків на блокпостах

Російські загарбники готуються до проведення мобілізаційних заходів на тимчасово непідконтрольних Києву частинах Запорізької та Херсонської областей. Для цього вони збирають інформацію про місцевих жителів-чоловіків та примушують їх отримувати російські паспорти.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, після оголошення Путіним рішення про введення воєнного стану на нещодавно тимчасово захоплених Росією територіях, росіяни почали більш щільну підготовку до примусової мобілізації жителів Півдня. Паралельно з цим окупанти посилили агітаційні заходи щодо вступу до лав зведених загарбницьких військ.

Дивіться також Путін ввів у Росії воєнний стан, але побоявся його так назвати

При цьому заходи з пропаганди зради Україні та участі у війні проводяться набагато більш системно та якісно, аніж це було раніше.

На кожному блокпості збирають всі дані чоловіків

Першим нововведенням щодо посилення мобілізації на окупованому Півдні стала поява на блокпостах навчених агітаторів. Загарбники, які перевіряють автівки при русі між населеними пунктами, почали записувати паспортні дані чоловіків мобілізаційного віку.

Загарбники, які перевіряють автівки при русі між населеними пунктами, почали записувати паспортні дані чоловіків мобілізаційного віку. Паралельно з цим людей "обробляють" інші окупанти, що розповідають про те, як "Україна всіх покинула", показують пропагандистські відео та постановочні фото з нібито "злочинами Києва".

Натомість росіяни обіцяють кожному, хто зголоситься служити у путінській армії, по 200 тисяч рублів зарплати, перебування в тилу та отримання статусу ветеранів.

Зрозуміло, що за зраду загарбники мешканцям Херсонщини та Запоріжжя дійсно платитимуть, але лише пару місяців – для того, аби інші місцеві чоловіки побачили, як "Росія не обманює".

Втім, як тільки мобілізація перестане бути добровольною та перейде виключно у тотально-примусово площину, всіх миттєво відправлять на передову та оформлять "добровольцями", яким не будуть платити ані копійки.

Наразі ж для популярізації колаборації з окупантами, зрадників із місцевих батальонів використовують виключно для патрулювання тилових міст. Служба у них є здебільшого й насправді добровольною, однак особовий склад цих угруповань складається з люмпенів, алкоголіків, наркоманів та фанатів СРСР.

Власників російських паспортів вже відправили на фронт

Окрім агітації щодо вступу на службу до загонів, які окупанти формують на місцях, існує й інший вид залучення жителів Півдня у війні проти України. Деяким чоловікам, які встигли отримати російський паспорт, ходили на "референдум" та отримували гуманітарку чи фінансову допомогу від загарбників, вже принесли повістки.

Втім, тотально мобілізовувати всіх не стали. На фронт по "частковій мобілізації" з тимчасово непідконтрольних Україні частин Запорізької та Херсонської областей відправили лише кілька сотень осіб. Загарбники не стали відправляти всіх зрадників до якогось одного конкретного підрозділу, а розпорошили їх по різним угропованням.

Фактично станом на 25 жовтня служба в окупаційних військах є обов'язковою лише для тих жителів Півдня, хто має російські документи. Тим не менше, окупанти посилили риторику щодо необхідності отримання "громадянства" із подальшою постановкою на військовий облік. Як показує практика, ходити до військкоматів на підконтрольних росіянам територіях категорично не можна, бо шанси опинитися на передовій у той же день занадто великі. Однак ніхто не може сказати, як довго мобілізація матиме такий характер. У будь-який момент її можуть зробити примусовою та загальною – до цього росіяни й готуються.