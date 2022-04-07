Російські олігархи сховали на Мальдівах яхти на сотні мільйонів доларів, – Reuters

Російські олігархи запереживали за своє майно на Заході через санкції, які ввели проти них. Вже не одну яхту конфіскували.

Тож олігархи роблять все, щоб зберегти їх: вимикають пристрої, які дозволяють органам влади відстежити яхти, та ховають їх на Мальдівах.

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Арешт яхт

Відчув на собі ефект санкцій ЄС російський мільярдер Андрій Мельниченко. На наступний день після санкцій його суперяхта Motor Yacht A перестала транслювати своє місце розташування, перебуваючи у водах Мальдівських островів. Це 119-метрова яхта, прикрашена кришталевими меблями і трьома басейнами. Її оцінка – 300 мільйонів доларів. Ця яхта – одна з шести яхт, пов'язаних з Росією, які ховаються на Мальдівських островах.

Але владі Італії вдалося конфіскувати його інше судно – найбільшу у світі вітрильну яхту, вартість якої оцінюється в 578 мільйонів доларів.

Чому олігархи обрали Мальдіви

Російські олігархи сховали яхти на острівній державі в Індійському океані через обережний підхід тамтешньої влади до санкцій.

В той час як країни Європи конфісковують власність російських олігархів: вілли і яхти (вже щонайменше 6), деякі країни, такі як Мальдіви, надають прихисток багатіям з країни-агресорки.

Ситуація з Мальдівами яскраво демонструє те, що Росія знаходить способи обходити західні санкції. Тож їх потрібно робити жорсткішими.

Позиція Мальдівських островів щодо війни

І хоч Мальдіви проголосували за засудження російського вторгнення в Україну на засіданні ООН, схоже, що країна намагається зберегти відносини з Росією. Адже на туризм припадає близько третини економіки острівної країни, а більшість туристів – росіяни.

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