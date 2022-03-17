Російські олігархи сидять там, де рускій корабель, – нардепка про санкції

Проти Росії світ масово запроваджує санкції. Їхні олігархи намагаються заховати свої статки. Зокрема, мільярдер Роман Абрамович перегнав власну яхту у Чорногорію.

Однак це не врятує від санкцій. Про це в ефірі 24 каналу сказала нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

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"Яхту можуть спалити на дрова – це єдине, що можуть зробити. Ні продати, ні користуватись нею не зможуть, лише спалювати", – зазначила нардепка.

"Олігархи не зможуть нічим розпоряджатися"

За її словами, після запровадження санкцій ніхто з олігархів не зможе нічим розпоряджатися. Усі активи будуть заморожені цивілізованим світом.

Вони не зможуть нічого зробити з активами, їхні компанії не зможуть робити імпортні та експортні операції. Вони всі сидять там, де рускій корабель,

– наголосила Василевська-Смаглюк.

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