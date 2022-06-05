Російські олігархи вдалися до нової тактики, щоб врятувати свої гроші

Нова тактика пропутинських олігархів, активи яких заморожені та яким заборонено в'їзд – масово подавати позови до Генерального суду в Люксембурзі з метою оскаржити санкції.

Єдина стратегія

Як пише EU Observer, у суді вже є як мінімум 18 таких позовів (серед них – Абрамович, Фрідман, Мордашов, Шувалов, Тимченко, Усманов). Але цифра, напевно, вища – низка позивачів попросила суд не публікувати їхні імена до початку процесів.

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Що цікаво? Видання пише, що в ЄС є думка, що "особисто Путін проінструктував кожного з них щодо подання позовів – щоб стомити інститути ЄС.

Простіше кажучи, завалити нескінченними позовами суд, розгляд яких може тривати роками. При цьому позивачам дозволено використовувати заморожені кошти на оплату судових витрат.

Перспективи путінців

Але є й приємні новини на старті – суд надіслав нах Пригожина, який прийшов туди ж зі своїм позовом. Він хотів довести, що не має жодного стосунку до так званої ПВК "Вагнера".

Суд відкинув вимоги Пригожина, цитую далі видання: "І підтримав висновки ЄС про те, що приватна армія належить Пригожину, хоча намагався використати непрозору структуру офшорних компаній".

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