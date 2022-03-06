Російські орки в Бучі обстрілюють будинки, авто та вбивають цивільних

Російська орда чинить неймовірні звірства щодо простих українців. Зокрема, у Бучі вони вбивають мирних людей.

Орки обстрілюють будинки, авто, убивають мирних жителів і навіть дітей. Кожна доба для людей там – це боротьба за виживання.

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Щодня майже тисячі повідомлень від людей про те, що їм потрібні продукти, вода та відновлення комунікацій. Просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Багато мешканців перебуває у підвалах. Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини,

– повідомили у міській раді.

На жаль, доставити гуманітарні вантажі неможливо, бо громада у облозі ворога. Кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету.

"Нам потрібна підтримка, аби вистояти і вижити. Допоможіть врятувати жителів громади", – звернулись у міськраді.



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