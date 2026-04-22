Росіяни передають негативні сигнали країнам Балтії, – Сибіга

Голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Росія веде активну інформаційну кампанію у країнах Балтії. Україна готова допомагати своїм друзям.

Про це повідомляє 24 Канал після зустрічі глави МЗС з журналістами.

Яку кампанію Росія веде у країнах Балтії?

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що росіяни зараз особливо працюють інформаційно у країнах Балтії.

Росіяни передають сигнал, що ви надали повітряний простір для застосування українських дронів. Ну і ще деякі моменти,

– каже Сибіга.

Він додав, що сигнали з боку України натомість осмислені.

"За цим стоїть прохання балтійських партнерів, допомогти їм навіть не стабілізувати, а, знаєте, стишити напругу. І, звичайно, що ми будемо допомагати нашим друзям", – зазначив міністр.

