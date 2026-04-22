Укр Рус
22 квітня, 14:28
2

Росіяни передають негативні сигнали країнам Балтії, – Сибіга

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія веде активну інформаційну кампанію у країнах Балтії, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга.
  • Україна готова допомагати балтійським країнам знизити напругу, викликану російськими сигналами.

Голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Росія веде активну інформаційну кампанію у країнах Балтії. Україна готова допомагати своїм друзям.

Про це повідомляє 24 Канал після зустрічі глави МЗС з журналістами.

Яку кампанію Росія веде у країнах Балтії?

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що росіяни зараз особливо працюють інформаційно у країнах Балтії.

Росіяни передають сигнал, що ви надали повітряний простір для застосування українських дронів. Ну і ще деякі моменти, 
– каже Сибіга.

Він додав, що сигнали з боку України натомість осмислені.

"За цим стоїть прохання балтійських партнерів, допомогти їм навіть не стабілізувати, а, знаєте, стишити напругу. І, звичайно, що ми будемо допомагати нашим друзям", – зазначив міністр.

Сибіга коментував потенційну зустріч Зеленського і Путіна

  • Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Владіміром Путіним, і Україна звернулася до кількох країн щодо організації зустрічі, зокрема до Туреччини.

  • Сибіга зазначив, що Україна готова до переговорів в столицях, якщо це не Москва чи Мінськ.