Йшли закріплятися, але не вийшло: бійці НГУ взяли у полон російських піхотинців

На Куп'янському напрямку бійці НГУ взяли у полон групу російських піхотинців. Окупанти йшли закріпитися на позиції, однак на заваді ворожих планів стали українські захисники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Важливо Сили оборони взяли в полон 9 військових російської армії

Окупанти йшли закріпитися, а потрапили у полон

Півненко повідомив, що бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг" взяли в полон чергову групу окупантів на Харківщині. Так, на Куп'янському напрямку окупанти планували закріпитися на позиціях і відправили для цього групу піхотинців.

Втім, бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" стали на заваді ворожих планів та захопили у полон російських піхотинців, які намагалися закріпитися в зоні відповідальності підрозділу.

Підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців. Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими,

– додав Півненко.

Один з полонених, 1968 року народження, розповів, що наприкінці грудня 2024 року опинився на фронті, а вже нині – у полоні. Інший "піхотинець", 1962 року народження, також опинився в армії наприкінці грудня 2024 року.

Цікаво, що самі росіяни, які здалися в полон, не змогли назвати ані свого підрозділу, ані посад. Вони лише повторили, що йшли закріплюватися на позиції.

На Куп'янському напрямку взяли у полон росіян: дивіться відео

Раніше бійці ССО України взяли у полон 14 російських солдатів, включно з трьома офіцерами. Окупанти потрапили у полон на території Курської області.