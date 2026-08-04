Громадяни 51 країни потрапили в український полон, – Лубінець

Серед полонених в Україні російських військових є громадяни 51 країни. Це свідчить про масштабне залучення іноземців до війни на боці Росії.

Про це омбудсман повідомив на полях щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

Громадяни скількох іноземних країн потрапило в український полон?

За словами Лубінця, тема участі іноземців у війні на боці Росії була однією з ключових під час заходу.

Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки,

– наголосив він.

Омбудсман також повідомив, що наразі підтверджено 20 610 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 425 дітей, із яких 465 – за сприяння Офісу омбудсмана.

Крім того, Лубінець нагадав, що тисячі українських цивільних і військовополонених досі перебувають у російському полоні. Він наголосив, що кожен воєнний злочин Росії має бути належно задокументований, а винні – притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що щонайменше 20 російських військових після обміну повторно здалися в український полон. За даними штабу, після повернення Росія знову відправляє їх на фронт.